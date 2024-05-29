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- 【 Whim Gazette】ブラウス ホワイト ノースリーブ
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商品詳細
カラー···ホワイト袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春、夏1.2年程前に百貨店内のWhimGazetteで購入いたしました。数回着用しております。ハリ感のある素材で、シワになりにくいです。シンプルですが、デザイン性もあります。素材:ポリエステルサイズ(表記)Free平置きサイズ:肩幅47.5cm脇下50cm着丈61cm
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