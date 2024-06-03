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◯5年ほど前にグアムで購入◯Ｌサイズですが腕周りは小さめ◯無地にロゴが可愛らしくワンポイントとしてコーディネートに取り入れやすい◯丈が長めなのでデニムにインするのも可愛らしい◯素人検品の中古品ですので神経質な方や完璧を求める方はご注意下さい。◯簡易包装での発送となりますのでご理解の程お願いします。柄・デザイン···その他カラー···ホワイト袖丈···袖なし袖丈···半袖季節感···夏季節感···春、夏