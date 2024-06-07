値下げ中！お財布バッグ

《マッキントッシュフィソロフィーお財布バッグ》ご覧頂きありがとうございます‼︎とても便利なお財布バッグです。カードも沢山入り、スマホ、物によっては鍵などもはいります‼︎未使用に近い商品ではありますが、自宅にて保管をしていましたので、中古品となりますので、ご理解、ご了承頂ける方でお願い致します^_^色違いで赤も出品していますので、どうぞご覧下さい‼︎#お財布バッグ#ショルダーバッグ#お財布#長財布#レオパード柄110



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