TORY BURCH トリーバーチ 2 シルク スカート 花 フラワー

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TORYBURCHのシルクのスカートです。はっきりした色合いと可愛いお花のコンビネーションが素敵なスカートです♪タックプリーツブラック目に留まるシミ汚れは傷は見受けられません。後ろ側生成りのところに薄い汚れ、薄いシミ?が2,3ヶ所あります。後ろ側にスチームで取りきれなかったシワがあります。どちらもあまり目立たないかとおもいます。全体には状態良好かと思います。シルク100%表記：2【実寸】ウエスト34cm(平置き直線)後ろ中心総丈64.5cm誤差お許しくださいませ。⚠️色味の誤差はご了承くださいませ。⚠️ハンガーは付属しません。中古品です。ご理解よろしくお願いいたします。細かな見落としや見解の違いはご容赦くださいませ。細かなことが気になる方はご遠慮くださいませ(⁎ᵕᴗᵕ⁎)・*★神経質な方、商品の状態に厳しい方、購入後に「思っていたのと違った」「思っていたよりも状態が悪かった」等、感じそうだという方、おっしゃる方はトラブルの原因になりますので、ご購入はお控えくださいませ(⁎ᵕᴗᵕ⁎)・*★☆★プロフィールもご一読くださいませ。よろしくお願いいたします(*´-`)★☆★#むぎ茶さんのトリーバーチ#むぎ茶さんのスカート#むぎ茶さんのシルク/