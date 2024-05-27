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✨希少✨♥️RORERAY♥️レザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ
商品番号 Q50733604077
商品名

✨希少✨♥️RORERAY♥️レザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 2,338 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...牛革(本革)カラー...ブラウン種類...その他ショルダーバッグ●ブランド　Rorerayローレライ　2wayハンドバッグショルダーバック数ある中からご覧頂きありがとうございます(^^)★レア★商品現在は販売されていないようです⭐女優さんやセレブも愛用しておりドラマなどでも使用されていた日本のみならず海外でも人気のローレライのバッグです⭐※ショルダーバッグにも、チェーンを外せばクラッチバッグにもなります♪2wayレトロ感の好きな方にも♡●某有名リユースショップにて購入しました。●カラー　ブラウン●サイズ　縦　22cm　横　33cm　マチ　9cm柄・デザイン···無地素材···本革カラー···ブラウン付属品・ストラップ商品番号　08080055
http://narcologia.ru/goods/scissoring496196.html
http://narcologia.ru/goods/smear282004.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion933478.html

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