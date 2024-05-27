✨希少✨♥️RORERAY♥️レザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ

素材...牛革(本革)カラー...ブラウン種類...その他ショルダーバッグ●ブランド Rorerayローレライ 2wayハンドバッグショルダーバック数ある中からご覧頂きありがとうございます(^^)★レア★商品現在は販売されていないようです⭐女優さんやセレブも愛用しておりドラマなどでも使用されていた日本のみならず海外でも人気のローレライのバッグです⭐※ショルダーバッグにも、チェーンを外せばクラッチバッグにもなります♪2wayレトロ感の好きな方にも♡●某有名リユースショップにて購入しました。●カラー ブラウン●サイズ 縦 22cm 横 33cm マチ 9cm柄・デザイン···無地素材···本革カラー···ブラウン付属品・ストラップ商品番号 08080055



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