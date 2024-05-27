ミセスグリーンアップル⭐︎ mrs. green apple Handy Fan

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※値下げいたしました。Atlantisグッズです⭐︎ファンクラブ先行で購入し、本日到着しましたが、台風でライブに行けるかわからないので、出品しました。撮影の為開封しましたが、未使用新品です。商品の箱をプチプチで包んで、紙袋に入れて、コンビニから宅配便で発送します。※ノークレーム、ノーリターンでお願いいたします。※評価内容によってはお取引できないことがありますので、ご理解お願いいたします。