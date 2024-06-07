新品marimekkoマリメッココットンキャンバストートバッグサブランチ通勤通学

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※ICチップ入りRFIDタグをご確認下さいマリメッコの正規品には全てICチップ入りRFIDタグが付いています（画像2枚目参照）定価19800円marimekkoマリメッコ1951年フィンランド・ヘルシンキ発インポート商品 海外モデル商社経由で海外から輸入した並行輸入品となりますRaideMiniPeruskassiトートバッグコットンキャンバス トートバッグ サブバッグ ランチバッグ 通勤通学通勤や通学に、休日のお出かけに幅広く使えるカジュアルなトートバッグコットン100％素材厚手のコットンキャンバス素材新品の状態なら中身が空でも自立しますハンドルは手提げ専用ノートPC13インチが入る大きさレディース9号体型マネキン使用マネキンサイズ（単位cm）肩幅41バスト82ウエスト61ヒップ85高さ83カラーブラック素材コットン100％サイズF：タテ23ヨコ32マチ13持ち手上がり11【商品の特徴】シンプルなデザイン、使いやすいサイズ感で人気の「RaideMiniPeruskassi」。小物の収納に適したポケットを要所にレイアウト。底部分はマチ付きでゆとりをもたせ、収納力を高めました。丈夫なキャンバス生地を用いた堅牢な作りで、長く愛用していただけるアイテムです。ユーズドライクな生地表面の風合いもポイント。品番：52_1_52169244400カラー：ブラック(99)【marimekko／マリメッコ】マリメッコは、フィンランドのアパレル企業で、同社が展開するファッションブランド名でもある。鮮やかな色の大胆なプリント柄をデザインした商品ラインナップが特徴。婦人服・紳士服・子供服のほか、鞄、インテリア用品や食器などの生活雑貨も手がける。素材···綿(キャンバス/帆布)カラー···ブラックトートバッグ種類···ミニトートバッグ(サブバッグ)柄・デザイン···無地