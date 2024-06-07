TED BAKER ワンピース新品

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最終価格TEDBAKER今季ワンピース新品サイズ 1身幅 43総丈 107Mとしていますが、S〜Mくらいです。後ろ 上から23cmまでファスナーが付いています。裏地付き2023.7月百貨店にて購入 試着のみの超美品。色合いが濃いので、これからの時期に良いと思います。