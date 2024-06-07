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TED BAKER ワンピース新品
商品番号 M82643781607
商品名

TED BAKER ワンピース新品
ブランド名 テッドベイカー
特別価格 税込 2,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終価格TEDBAKER今季ワンピース新品サイズ　1身幅　43総丈　107Mとしていますが、S〜Mくらいです。後ろ　上から23cmまでファスナーが付いています。裏地付き2023.7月百貨店にて購入　試着のみの超美品。色合いが濃いので、これからの時期に良いと思います。
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