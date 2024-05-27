GRACE CONTINENTAL グレースコンチネンタル 半袖ブラウス

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GRACECONTINENTALグレースコンチネンタル半袖ブラウス襟の装飾が華やかで可愛いデザインです。一度着用した後、自宅保管しておりました。特に汚れなどは見当たりません。サイズ36身幅46肩幅36着丈50素材ポリエステル丁寧に梱包してお送りさせていただきます。