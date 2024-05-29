ウチダフミカ　タンクトップ

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商品詳細
カラー···グリーン柄・デザイン···ボーダーカップ···カップなし季節感···春、夏 クタッとして柔らかくフィットするフミカウチダのタンクトップ。毎シーズン完売する人気アイテムです。使用感はありますが、目立つ汚れなどありませんのでまだまだ着ていただけると思います。個人保管ですので神経質な方はご遠慮ください
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