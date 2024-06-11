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エンフォルド　enfold シャツ　ノースリーブ　ストライプ　ネイビー
商品番号 V10965898345
商品名

エンフォルド　enfold シャツ　ノースリーブ　ストライプ　ネイビー
ブランド名 エンフォルド
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エンフォルドのシャツです。5～6年前に購入しました。試着で着たのみで、他は着用していません。ネイビー地に白いストライプのデザインです。サイズ表記…38身幅…44㎝くらい着丈…56㎝くらい(前)　69㎝くらい(後ろ)袖丈...袖なし柄・デザイン...ストライプ季節感...春,夏
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