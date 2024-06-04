23区⭐︎ドット柄、ブラウス、自由区、クミキョク、大きいサイズ

サイズ44身幅約53センチ着丈約59センチ23区のドット柄異素材カットソーです。襟周りにギャザーを入れた、シンプルながらも上品なブラウスです。異素材のデザインがオシャレでドット柄のサイズもランダムなため甘くなり過ぎずに着ていただけます。一枚で素敵な着こなしができます。お盆や夏のお出かけにいかがでしょうか。



組曲 クミキョク 23区 自由区 ドット柄ブラウス シャツ カットソー トップス



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【洗える・UVケア・吸放湿性】シルクストレッチ ドット柄ブラウス, ホワイト系5, 44



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