佐渡無名異焼 丸山金水 夫婦湯吞 茶碗 茶道具 茶器 新品 未使用 です。

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佐渡無名異焼丸山金水夫婦湯吞茶碗茶道具茶器新品未使用です。サイズ：（大）径7.1ｃｍ 高さ 8.8ｃｍ （小）径6.1ｃｍ 高さ 7.8ｃｍ.自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。茶道 煎茶 茶托 茶筒 茶合 茶匙 抹茶 玉露 染付 茶碗 茶具 茶器 緑茶 抹茶碗 茶碗 アンティーク わび さび 釉薬 窯元 茶道具 佐渡無名異焼 丸山金水 金水#佐渡国#金銀山#無名異陶器#佐渡無名異焼#佐渡_無名異焼#無名異焼#丸山金水#丸山_金水#金水#伊藤赤水#伊藤_赤水#赤水#茶碗#茶道具#茶器#湯吞#新品#未使用#保管品#値下げカラー...オレンジ種類...茶道具