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佐渡無名異焼 丸山金水 夫婦湯吞 茶碗 茶道具 茶器 新品 未使用 です。
商品番号 N26646632421
商品名

佐渡無名異焼 丸山金水 夫婦湯吞 茶碗 茶道具 茶器 新品 未使用 です。
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 5,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

佐渡無名異焼丸山金水夫婦湯吞茶碗茶道具茶器新品未使用です。サイズ：（大）径7.1ｃｍ　高さ　8.8ｃｍ　　　　（小）径6.1ｃｍ　高さ　7.8ｃｍ.自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。茶道　煎茶　茶托　茶筒　茶合　茶匙　抹茶　玉露　染付　茶碗　茶具　茶器　緑茶　抹茶碗　茶碗　アンティーク　わび　さび　釉薬　窯元　茶道具　佐渡無名異焼　丸山金水　金水#佐渡国#金銀山#無名異陶器#佐渡無名異焼#佐渡_無名異焼#無名異焼#丸山金水#丸山_金水#金水#伊藤赤水#伊藤_赤水#赤水#茶碗#茶道具#茶器#湯吞#新品#未使用#保管品#値下げカラー...オレンジ種類...茶道具
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