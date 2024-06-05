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トレフルプラスワン⭐︎ビック襟ノースリーブブラウス
商品番号 M49433839371
商品名

トレフルプラスワン⭐︎ビック襟ノースリーブブラウス
ブランド名 トレフル
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トレフルプラスワンのビッグ襟ブラウス白いお襟がポイントの涼しいノースリーブブラウスです。首元後ろファスナー後ろの右側のえりにわかりにくいですが、うっすら色移りのようなシミがあります。ほぼわかりませんがご了承頂けると幸いです。自宅保管の為、ご理解いただける方お待ちしております。カラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/response231742.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation195524.html
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