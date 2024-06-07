FRAY ID フレイアイディー ギャザーフリルバックリボンブラウス

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数回着用、ホームクリーニング後クローゼットで保管しておりました。※付属のインナーを紛失してしまったためのブラウスのみとなります。ご理解いただける方のみお取引きください。カラー…ミント【1枚で華やぎを手に入れるギャザーフリルブラウス】【Design/Styling】肩と衿にギャザーを寄せてプリーツのようなフリルを贅沢にあしらい、バックスタイルにはグログランリボンをつけて後ろ姿も印象的に表現されたブラウスです。衿元はゴムが通してあり伸縮性があるので、後ろのリボンを外さずそのまま被りでも着用できます。強撚のさわやかなシャリ感と上品な透け感、しっかりとした落ち感のある大人っぽい表情の割線ジョーゼットを使用しています。デイリーはもちろん、リモート、会食、オケージョンにも汎用性のある1着です。※照明の関係により、実際よりも色味が違って見える場合があります。またパソコン・スマートフォンなどの環境により、若干製品と画像のカラーが異なる場合もございます。予めご了承ください。袖丈···袖なし柄・デザイン···無地