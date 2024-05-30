美品！サイドリボン2Wayビスチェ　ブラック

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柄・デザイン...無地サイドのロングリボンが特徴のビスチェはルーズにレイヤードするスタイルがお勧め！リボンは硬結びしてウエストマークしても良いですが、あえて結ばずに垂らして使うのも動きが出てお洒落にコーディネートを楽しめます！更に前後2WAYでお使いいただけるのでクルーネックにしてもコーディネートの幅が広がります！ニットTOPと同色で合わせていただけるとワンランク上のスタイリングが完成します！また、ワンピースの上やカットソーのレイヤードとしてお洒落ですよ！お色はブラック！素材:ポリエステル:59アクリル:19ナイロン:18毛:4サイズ:FREE36648リボン丈146.5黒なので分かりにくいと思い他の色を参考までに載せてみました！前後どちらが前でもお使い頂けますので気分で使い分けてみて下さい！一度だけ着用しましたが美品です！#サイドリボン#2way