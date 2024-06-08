ラルフローレン ロゴ刺繍 7分袖 オックスフォード BD シャツ 9 イエロー

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コメント、ご購入の際は事前にプロフィールをお読みください。全てフリーサイズにカテゴリーを設定しております。必ず実寸をご確認下さい。↓他にもラルフローレンのアイテムを多数出品中です。是非ご覧下さい。#lanru_ralphlauren↓シャツやブラウスはこちら#lanru_shirtRALPHLAURENラルフローレンポロポニーロゴ刺繍七分袖オックスフォードBDシャツボタンダウンシャツライトイエローサイズ 9(全てフリーサイズにカテゴリーを設定しております。必ず実寸をご確認下さい。)実寸肩幅約38cm身幅約47cm(脇下部分)着丈約61.5cm(後ろ襟下〜後ろ裾先)袖丈約40.5cm(肩〜袖先)コットン100%インパクト21のタグが付く正規品オックスフォード生地を使用した、ラルフローレン定番のボタンダウンシャツです。左胸にシグネチャーのポニー刺繍入り。ワイドパンツやチノパンなどでリラックス感のあるコーディネートはもちろん、タックインしてスカートとも合わせやすいアイテムです。右胸に1ｃｍ程度の薄汚れがあります。それ以外には目立った傷や汚れは見当たらず、これからお使い頂くのに充分良好なコンディションです。中古品のため、神経質な方はご遠慮ください。45rpmYAECAヤエカarts\u0026scienceアーツアンドサイエンス Frank\u0026Eileenフランクアンドアイリーン ブラウス チノパン タックパンツ ヴィンテージデニム をお探しの方にもオススメです。気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせください。