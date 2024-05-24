PINK HOUSE ピンクハウス キューピー シャツ パッチワーク チェック

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商品詳細
ピンクハウスのキューピーちゃんシャツです。ギンガムチェックとフリルを使ったパッチワークでとてもかわいいです。〖ブランド〗PINKHOUSEピンクハウス〖サイズ〗F〖素材〗コットン綿100%〖状態〗◎目立った傷や汚れなし喫煙者・ペットはおりません。梱包によるしわはご容赦ください。✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼他にもたくさん出品しております。#あめの服一覧はこちら✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼春服夏服秋服冬服かわいいアイボリーベージュブラウン半袖ブラウス総柄切り替え
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