PINK HOUSE ピンクハウス キューピー シャツ パッチワーク チェック

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ピンクハウスのキューピーちゃんシャツです。ギンガムチェックとフリルを使ったパッチワークでとてもかわいいです。〖ブランド〗PINKHOUSEピンクハウス〖サイズ〗F〖素材〗コットン綿100%〖状態〗◎目立った傷や汚れなし喫煙者・ペットはおりません。梱包によるしわはご容赦ください。✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼他にもたくさん出品しております。#あめの服一覧はこちら✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼春服夏服秋服冬服かわいいアイボリーベージュブラウン半袖ブラウス総柄切り替え