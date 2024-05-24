ジーナシス　レースジャガード　BIG SS TEE ブラック

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商品詳細
手持ちの服と合わないのでお譲りします。一度だけ試着。買い逃した方、お探し中の方、いかがでしょうか？^_^今季トレンドの凹凸感のある素材が印象的なTシャツストレッチレースならではの表面の凹凸感が、カジュアルな印象に♪首元をリブ仕様にしてBIGシルエットに仕上げ、袖幅を広めにすることでラフさをプラスしました。甘さのあるストレッチレースながらも、メンジーなサイズ感がJEANASISらしい1着です。デニムと合わせたカジュアルスタイルはもちろん、メンズライクなパンツにさらっと合わせるだけで、程よく女性らしいスタイリングが完成します★1枚で着てもサマになるこの夏オススメのアイテムです。柄・デザイン···レースカラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/capitation488808.html
http://narcologia.ru/goods/approximate187220.html
http://narcologia.ru/goods/financier740360.html
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レースジャガードBIG SS TEE
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これ以上かわいいTシャツ、ある？？【JEANASIS】上品な透け感が ...
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JEANASIS レースジャガードBIG SS TEE
ちろ｜JEANASISのTシャツ/カットソーを使ったコーディネート - WEAR
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JEANASIS Tシャツ ジャガードアシメドロストSS TEE - 通販 - pinehotel ...
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