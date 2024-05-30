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商品詳細
MICHAELKORSショルダーバッグ使用しなくなったため出品です。目立った傷や汚れはありませんが4枚目にある肩紐部分に多少のゆがみがあります。使用していたため、使用感があることをご了承いただける方でよろしくお願い致します。気になる方や質問等ありましたらコメントで受け付けています。即購入、値下げ交渉可能です。
http://narcologia.ru/goods/seamless770829.html
http://narcologia.ru/goods/browse42491.html
http://narcologia.ru/goods/navigate297230.html
マイケルコース ショルダーバッグ
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