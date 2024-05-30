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マイケルコース ショルダーバッグ
商品番号 I45200112088
商品名

マイケルコース ショルダーバッグ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 2,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MICHAELKORSショルダーバッグ使用しなくなったため出品です。目立った傷や汚れはありませんが4枚目にある肩紐部分に多少のゆがみがあります。使用していたため、使用感があることをご了承いただける方でよろしくお願い致します。気になる方や質問等ありましたらコメントで受け付けています。即購入、値下げ交渉可能です。
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