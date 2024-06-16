新品　ポール＆ジョー アクセソワ トートバッグ　サマンサタバサ

百貨店で購入しましたが好みが変わり出品します。女性らしいフローラルモチーフのロゴがポイントのミニトートです。キャンバス素材なので軽く、ランチタイムやちょっとしたお出かけにピッタリのサイズです。サイズ約W32×H21.5×D12cm重量：約237g持ち手長さ：約35cmカラーブラック素材本体：綿100%付属：床革仕様マグネットボタン式開閉内側：オープンポケット×2ファスナーポケット×1不織布の保存袋もお付けします。ポール＆ジョー トートバッグポール\u0026ジョーポーチポール＆ジョーバッグサマンサタバサバッグもお好きな方にも(^ω^)自宅保管ですので神経質な方はご遠慮下さい。



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