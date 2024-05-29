Salvatore Ferragamo 大判シルクストール　極美品　希少

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商品詳細
素敵な色合いのガンチーニ柄SalvatoreFerragamo大判シルクストールです。サイズ約156×42cmです。ほぼ未使用、自宅保管しました。極美品です。状態は画像参照。本体のみの出品です。自宅保管を理解している方のご購入をお願いします。 神経質な方や完璧を求める方はご購入を控えてください。
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