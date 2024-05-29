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Salvatore Ferragamo 大判シルクストール　極美品　希少
商品番号 R72782086095
商品名

Salvatore Ferragamo 大判シルクストール　極美品　希少
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 5,381 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素敵な色合いのガンチーニ柄SalvatoreFerragamo大判シルクストールです。サイズ約156×42cmです。ほぼ未使用、自宅保管しました。極美品です。状態は画像参照。本体のみの出品です。自宅保管を理解している方のご購入をお願いします。　神経質な方や完璧を求める方はご購入を控えてください。
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