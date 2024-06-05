◆新品◆ AP STUDIO エラスティックパンツ ナチュラル 34

APSTUDIOエラスティックPT定価:22,000円人気のエラスティックパンツに新色のナチュラルカラーが登場！イージーな履き心地で、きちんと感のあるパンツ。シワになりにくく、落ち感のある綺麗なシルエットが魅力です。カジュアルにも綺麗めにも合わせていただけ、デイリーに着ていただけます。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：なし裏地：なし伸縮性：ややあり光沢感：ややあり生地の厚さ：薄手＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊◾️カラー ナチュラル◾️サイズ 34◾️素材 ポリエステル90%ポリウレタン10%◾️状態 タグ付未使用店舗にて購入後、そのまま置いた状態でした。自宅保管の旨、ご理解の上ご購入くださいませ。※コンパクトに折りたたんでの発送となります為畳みジワ等ご了承ください。※らくらく⇔ゆうゆうメルカリ便はこちらの都合で変更する場合がございます。



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