Ray BEAMS◆レース フラワープリント オフショルダー ブラウス◆美品

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◆RayBEAMS◆公式サイト完売涼しげなコットンレースのブラウスです。7,300円〜お値下げしました☆サラリとした手触りのコットンに優しい色合いの花柄がとっても可愛い♡ふんわりとした袖とトレンド感あるゆったりシルエットオフショルにしても、しなくても可愛いデザインスカートにもパンツにも合います☆数回着用難無しの美品です。定価12,960円素材コットン100%カラーネイビーサイズONESIZE着丈46.2+4.5cm(ギャザー部分)身幅70.7cm袖丈33cm同じサイズ感のTシャツ・カットソー一覧はこちら♪→#tshirtai出品中のシャツ・ブラウス一覧はこちら♪→#shirtai以下、公式サイトより引用ロマンティックムード全開のオフショルブラウスブーケのような花柄が大人の可愛さを引き出すブラウス。襟元にゴムを通したオフショルダーとの2way仕様で着回し力の高さも魅力です。たっぷり入ったギャザーとAラインシルエットで可愛いディテールが詰まったひと品。ワイドパンツやサロペットなどカジュアルなアイテムとのミックスコーデがオススメです！