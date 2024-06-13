ミズイロインド　mizuiro ind ギャザーネックサイドタックプルオーバー

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mizuiro-ind(ミズイロインド)ギャザーネックサイドタックプルオーバーです。◆カラー:ライトグレー（写真8枚目以降のお色が実際と近いです）◆サイズ:着丈約57cmさらりとしたとても肌触りの良い生地です。こまかなギャザーを入れたネックラインにアームから裾のサイドにはタックが入り、立体的でゆったりとしたドレープ感がうまれるシルエットがさりげないアクセントで、デイリーにも着まわしやすく、カジュアルスタイルにもおすすめの一着です。2回ほど着用し、自宅保管していました。洗濯による若干の色褪せはあるかもしれませんが、目立つ汚れはありません。コンパクトに折りたたんで発送致します。中古品にご理解いただける方のご購入をお願い致します。カラー···ライトグレー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏