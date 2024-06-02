スペイン製Tシャツ カットソー アンティーク調レース

スペイン製のTシャツで、アンティークっぽい仕上がりになっています。レースや、切りっぱなしのディティールがかわいいです。色はオフホワイトです。新宿ルミネのセレクトショップで2〜3万円くらいで購入しました。首周りにほつれがあるのと、(写真8枚目)首下あたりにに薄くですが経年的な黄ばみがあります。(写真9枚目)観賞用に保管していましたが、断捨離のため出品します。リメイク材料としても価値のある品だと思います♪着丈62身幅51※自宅保管品であることをご了承ください。(ペット、喫煙者はおりません)※その他、もともと繊細なづくりのため、ほつれやすい部分、切りっぱなしのところの使用感などはあると思います。あくまでも中古品なので神経質な方や完璧を求める方はお控えください。※中古品に関しましては写真には映らない、又は写っていない細かい傷、擦れ等がある場合がございます。※商品の撮影は携帯端末となっております。忠実な再現を心掛けておりますが、若干お色が異なる場合がございます。※小さく畳んで発送するので、衣類などは畳み皺ができることがあります。ご了承ください。カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...レース季節感...春,夏,秋



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