88ティーズ　Tシャツ

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88ティーズTシャツサイズ Mカラー 紺色身幅 約45.5㎝着丈 約61.5㎝肩幅 約41.5㎝袖丈 約18.9㎝素人採寸の為誤差がございます自宅保管ですのでシワなどございますご理解の方お願いします#ハワイ#88ティーズ#88TEES#レディース#Sweet