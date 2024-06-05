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- 値下済【新品・未使用・タグ付】JS relumeレースカラーノースリーブブラウス
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商品詳細
たくさんの中から目に留めていただきまして、ありがとうございます。お手数ですが「♡いいね！」を押していただく前に必ずプロフを最後までお読みください。お願い事項等を書かせていただいております。また、お品物に関する説明も最後までお読みください。 メルカリのキャンペーン終了に伴い価格を戻しました。キャンペーン以外で価格を下げることはありませんので、それを踏まえてご検討願います。購入されない方・値下げ待ちの♡いいね！は、くれぐれも付けないでください。提示条件等全てにご納得いただける方のみ、ご検討とお取引よろしくお願いします。こちらはJOURNALSTANDARDrelumeのレースカラーノースリーブブラウスです。ilumineで購入しました。状態：新品・未使用・未開封サイズ：フリーカラー：ブラック価格：8,800円【2021SS】大好評のレースカラーブラウスから新作がお目見え。大人可愛いスタイリングが叶うノースリーブブラウス。さらっとしたドライタッチな素材感は、暑くなるこれからの季節にも涼しく着ていただけます。デニムやスカート合わせはもちろん、今季はサロペットとのレイヤードスタイルがおすすめ◎※取り扱いについては、商品についている品質表示でご確認ください。カラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/Lincoln711002.html
http://narcologia.ru/goods/reflector942664.html
http://narcologia.ru/goods/traverse753326.html
値下済【新品・未使用・タグ付】JS relumeレースカラーノースリーブブラウス
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