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Mardi Mercredi マルディメクルディショート丈 Tシャツ 韓国
商品番号 H28851789730
商品名

Mardi Mercredi マルディメクルディショート丈 Tシャツ 韓国
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ショート丈のTシャツです。韓国で購入しましたがサイズが合わず1度も外で着用していませんが試着のために1度開封しました。タグは付いています。値下げはコメントにてお願いします。
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