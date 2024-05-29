00s FRED PERRY ポロシャツ 黒×黄色 size 10 Y2K

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brand：FREDPERRYsize：10color：black×yellowcondition：6/10FREDPERRYの1番人気色です。madeinEngland若干色落ちしていて使用感あり。古着好きな方であれば逆に雰囲気があるように感じられます。FREDPERRYのポロシャツはは細身〜ジャストサイズで作られているので普段より少し小さめでもいいと思います。着丈60cm肩幅38cm身幅42cm袖丈19.5cm気になる事などお気軽にコメントどうぞ！古着ビンテージ80s90s00sFREDPERRYLACOSTEPoloRalphLaurenBEAMSDr.MartensジョージコックスパンクY2Kポロシャツ好きな方におすすめです