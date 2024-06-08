Lumier フェイクファーオーバーベスト ファーベスト ロングベスト 新品

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秋冬のスタイリングを一気に垢抜けさせるフェイクファーベストのアイボリーです。着丈もあるので腰回りをカバーしてくれ、ボトムやインナーを選ばずさっと羽織れるトレンドアイテムです。新品、未使用品です。定価¥6,930(税込)タグなしです。ふわっと毛足の長いフェイクファーを使用したオーバーベストは、スタイリングに温もりと季節感をプラスしてくれるアイテムです。ノーカラーで品が良く、フロントはホック仕様のためスッキリとした印象に。ボクシーなシルエットに加え、長めのレングスで存在感があり、トップスに重ねるのはもちろん、ワンピースやサロペットとのレイヤードスタイルもおすすめです。・素材：表地：ポリエステル100%裏地：ポリエステル100%・お手入れ方法：クリーニング店にご相談ください。【サイズガイド】肩幅38cm 身幅52cm 袖幅25cm 着丈73cm・モデル身長：159cm・着用サイズ：Mお気軽にコメントください^^即購入OKです。Lumierリュミエy/mイムFreneフラーネESICAエシカZARAザラフェイクファーオーバーベストファーベストジレベストもふもふベスト高見えきれいめカジュアル大人カジュアルシンプルカジュアル秋冬コーディネート柄・デザイン···無地カラー···ホワイト季節感···春、秋、冬