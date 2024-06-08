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- かりゆしウェア 2枚セット 沖縄 アロハシャツ ビジネス クールビズ かりゆし
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商品詳細
エメラルドアイランド かりゆしウェア✨2枚セット丸襟と小花柄が可愛らしいかりゆしウェアです✨サイズL総丈64㎝程身幅50㎝程※素人採寸です匿名配送いたします。古着にご理解のある方お願いします。目立つような汚れはありませんが見落としもあるかもしれません。神経質な方はご遠慮下さい。#沖縄#アロハシャツ#エメラルドアイランド#かりゆしウェア#ビジネス#リゾート#会社#オフィスウェア#マジュン#MAJUN#新社会人#クールビズ
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