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overE Vネックブラウス　90
商品番号 D72935703759
商品名

overE Vネックブラウス　90
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 1,406 円
在庫状況 あり

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商品詳細

overEのVネックブラウスです(*^^*)・メルカリにて購入しましたが、似合わなかったため出品致します。・前出品者様から新品・未使用で購入、その後試着程度です。・即購入OKです。・自宅保管です。　ご理解がある方のみご購入をお願い致します。・値下不可です。・プロフィールご一読ください。\u003cサイズ\u003e●サイズ:90ブランド独自のサイズ展開をしています。公式サイトのサイズガイドをご確認ください。●テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い●色···ホワイト●袖丈···長袖●柄・デザイン···無地/ワンポイント●着丈(前見頃)素人採寸で62cmです。●着丈(後見頃)素人採寸で65cmです。#overe#オーバーイー#heartcloset#ハートクローゼット#Vネック
http://narcologia.ru/goods/navigate843330.html
http://narcologia.ru/goods/slide9587.html
http://narcologia.ru/goods/waveform54417.html
overE Vネックブラウス　90
リネンライクＶネックブラウス：エールブルー
overE Vネックブラウス　90
リネンライクＶネックブラウス：エールブルー
overE Vネックブラウス　90
リネンライクＶネックブラウス：エールブルー
overE Vネックブラウス　90
リネンライクＶネックブラウス：エールブルー
overE Vネックブラウス　90
リネンライクＶネックブラウス：エールブルー
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リネンライクＶネックブラウス：エールブルー
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リネンライクＶネックブラウス：エールブルー
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リネンライクＶネックブラウス：ブラック
overE Vネックブラウス　90
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リネンライクＶネックブラウス：エールブルー
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リネンライクＶネックブラウス：ブラック
overE Vネックブラウス　90
リネンライクＶネックブラウス：エールブルー
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