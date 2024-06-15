【大幅値下げ】サルヴァトーレ・フェラガモ　レオパード柄ナイロンハンドバッグ

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【クローゼット整理のため全品大幅値下げしました】サルヴァトーレフェラガモのレオパード柄ハンドバッグです。ナイロン製で軽く、ショルダーもあるので斜めがけもでき、ポケットもたくさんあって上がファスナーで閉まるので便利です。外側前面にオープンポケットが1つあります。ファスナーの中は2つに分かれていて、一方にはオープンポケットが2つもう一方にはファスナー付きポケットが1つあります。ペットボトルも横向きに入ります。縦にすると少し頭が出る感じです。大きすぎず小さすぎず普段遣いや旅行のバッグとしても最適です。目立った傷汚れなどは見当たりませんが、感じ方には個人差がございます。あくまでも素人の中古保管品であることをご了承の上ご購入ください。小さく梱包しますので畳じわができるときもございます。神経質な方のご購入はお断りします。ご質問や画像追加のご要望等はご購入前にご遠慮なくお申し付けください。サイズ縦:約22cm横:約30cmマチ:約12cm素人採寸ですので多少の誤差お許しください。素材···ナイロン特徴···2way