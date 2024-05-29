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COACH　オールドコーチ　バケツ型　レザーショルダーバッグ　 ブラック
商品番号 F90651176224
商品名

COACH　オールドコーチ　バケツ型　レザーショルダーバッグ　 ブラック
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メンズ・レディース兼用ユニセックス商品ブランド　　COACH　コーチモデル　ダッフルサックアイテム　OLDCOACH　バケツ型ショルダーバッグ　9085　ジッパー開閉　カラー　ブラック/黒サイズ　大きいタイプのバケツ型です。空け口　38ｃｍマチ　　22ｃｍ高さ　　36ｃｍ持ち手　85ｃｍ（最長時、持ち手ベルト調節穴片側4個）状態使用に問題のあるダメージなし。レザー、金具など経年変化による色変化、スレ使用感などはご了承くださいませ。オールドコーチ自体が20年以上前のものですので、そういった物も風合いとなってまとっていただけるヴィンテージアイテムへのご理解お願いいたします。商品説明使用は　レディース女性、メンズ男性問わずユニセックスでご利用いただけるのでシェアもできます。人気のオールドコーチのバケツタイプです。収納量もスタイリングのボリュームもあるバッグです。ここまでの大きさのレザーバッグはなかなかないので貴重です。立体的で荷物がある程度入れば自立します。オールドコーチは肉厚でタフなレザーを使用しているので、どんなシーンにも合うこのモデルは使いやすいです。カラーもブラックカラーでシーンを選ばず、使えます。コーチ積極出品中！COACH出品ページはハッシュタグを。#わかたかたんOLDCOACH出品者管理番号230802543054841000ブランドショップエコリング購入正規品
http://narcologia.ru/goods/parenthesis888744.html
http://narcologia.ru/goods/pompous272023.html
http://narcologia.ru/goods/preference379138.html

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