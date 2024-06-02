リーバイス　Levi's (R) 薄手 ジャケット

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商品詳細
正確な時期は覚えておりませんが、8年ほど前に古着屋さんで購入し、大切に使っておりました。とても可愛いです。古傷や使用感はございます。古着に理解ある方のみとさせていただきます。断捨離で他にも沢山出しております！
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