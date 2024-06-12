MICHAEL KORS トートバッグ

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商品詳細
MICHAELKORSトートバッグ定価 43,000円ジップ付き、内側には複数ポケットありとても便利カバンの表側に汚れが2点あります。5枚目を参照ください。A4サイズ収納可・pc収納可カラー···ベージュトートバッグ種類···トートバッグ素材···レザー(本革)
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