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ギンザタナカ k18wg アクアマリン ネックレス
商品番号 U91335602151
商品名

ギンザタナカ k18wg アクアマリン ネックレス
ブランド名 タナカキキンゾクジュエリー
特別価格 税込 14,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トップ全長:約5cmアクアマリン合計カラット:0.99ctダイヤモンド合計カラット：0.06ct金属部分:k18ホワイトゴールド石部分:アクアマリンk18チェーン全長:45cm(k18プレートカン付き)材質···K18(18金)カラー···ブルーギンザタナカのk18wgのアクアマリンのラインネックレスです。正確な時期は忘れましたが1年以上前の購入です。グラデーションになっており、真ん中のアクアマリンが1番濃い色をしています。両端の３粒ずつ並んでいるのはダイヤモンドです。こちらはチェーンが摩耗したので行きつけの宝石店でトップに新しいチェーンを付けてもらい、トップに新品仕上げを施しました。それ以降は一度も使用しておらず宝石箱で保管していました。とても綺麗な状態です。チェーンはおすすめされた断面が細かく光る小豆チェーンみたいなものにいたしました。すっきりした綺麗な色のアクアマリンでとても綺麗です。プレートに刻印ありました：k18,0.99ct,0.06ct
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