★新品未使用 Vivienne Westwood 三つ折財布 レザー ブラック

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❤️いつもご覧いただきましてありがとうございます♪❤️定価 36,200円❤️が、今ならなんとこの価格です‼️❤️#Sakuraフォロー割引き ←フォローで表示価格から5%OFF(※1万円以上の商品は500円OFF)(フォローしたらコメントください)❤️以下商品説明❤️【コメント】新品未使用品です。コンパクトながらも収納力抜群です。のおすすめ商品です。【総合ランク】N/新品未使用その他の同一ランク商品はこちら❤️#SakuraNランク品一覧【ブランド】VivienneWestwoodヴィヴィアンウェストウッド【商品名】三つ折り財布【素材】レザー【カラー・柄】ブラック 黒【型番・シリアル番号】13VV106【製造国】イタリア【サイズ】約高さ9cm×幅11cm×マチ3cm【付属品】ギャランティカード、箱、ショッパー【その他仕様】札入れ×1、カードポケット×6、がま口小銭入れ×1、オープンポケット×2、定期入れ×1❤️#Sakuraモール ←メルカリ全出品商品❤️#Sakuraレディースブランド ←レディースブランド一覧はこちらブランド品2点以上同時購入で5％割引致します。♪───Ｏ（≧∇≦）Ｏ────♪お財布とバッグのセット購入などいかがでしょうか。是非コメント下さいませ。【その他】ベテラン鑑定士による鑑定済正規品です。古物商許可番号 第441090003245号仕入れ先は、古物市場や店頭で買取を行い、正規鑑定できるブランド品専門の老舗卸業者より特別に譲り受けています。(AACD加盟店)写真に映りきらない使用感がある場合もあります。一度人の手に渡ったものである事をご理解いただきご購入をお願い致します。［返金保証］基準外（本物ではない）と判定されたものは全額返金させて頂きます。正規店等の専門の鑑定士によって鑑定されたものである場合に限ります。#極美品#美品#良品#ブランド#viviennewestwood#ヴィヴィアンウェストウッド#三つ折り財布#黒#ブラック#レザー管理番号1：SI016管理番号2：9110-5140PLACE：