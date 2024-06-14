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ソプラノサックス　マウスピース
商品番号 C37717282273
商品名

ソプラノサックス　マウスピース
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 2,262 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤナギサワのソプラノサックス用マウスピースです。品番は分かりませんが下の方に「４」となっています。殆ど使用していませんがマウスピース・パッチを貼っていました。それを取るときに一筋の傷をつけてしまいました。吹くのには全く影響はありませんし目立ちません、MPパッチを貼ると隠れてしまいす。でも気になる方は購入をお控えください。今回、MP、リガチャ、キャップに加え大分前に買ったプラスティック・リード、BARIの硬さSoftをおまけでつけます。宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/protein456834.html
http://narcologia.ru/goods/capitation925708.html
http://narcologia.ru/goods/plaque923207.html
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