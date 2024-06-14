ソプラノサックス　マウスピース

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商品詳細
ヤナギサワのソプラノサックス用マウスピースです。品番は分かりませんが下の方に「４」となっています。殆ど使用していませんがマウスピース・パッチを貼っていました。それを取るときに一筋の傷をつけてしまいました。吹くのには全く影響はありませんし目立ちません、MPパッチを貼ると隠れてしまいす。でも気になる方は購入をお控えください。今回、MP、リガチャ、キャップに加え大分前に買ったプラスティック・リード、BARIの硬さSoftをおまけでつけます。宜しくお願いします。
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