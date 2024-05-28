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HIROFU　2way ショルダーバッグ ハンドバッグ 黒 ロゴ型押 筒型
商品番号 V45084987565
商品名

HIROFU　2way ショルダーバッグ ハンドバッグ 黒 ロゴ型押 筒型
ブランド名 ヒロフ
特別価格 税込 4,830 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HIROFU　ヒロフブラック2wayショルダーバッグ　クロスボディ　斜め掛けロゴ型押し筒型ポシェット丸型ユニセックスデート　普段使い　お出かけ　買い物　※写真の飲料水、コートはサイズ感がわかりやすいように載せましたが商品に含まれません。【サイズ】縦　13cm横　26cmマチ　9cmショルダー　120cm(長さ調整は出来ません)※平置き、素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。○プロフィールの一読をお願い致します。○購入元大手リサイクルショップ素材···牛革(本革)カラー···ブラック
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