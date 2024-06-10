新品未使用！オーガニックコットンリブ カップ付キャミソール ...

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23オーガニックコットンリブ[カップ付キャミソール] | KID BLUE ...



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リブカップ付きキャミソール＜オーガニックコットン100％＞｜オーガニックコットンの天衣無縫



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即決お約束で、お値下げいたします。お手続きよろしくお願いします。 23年オーガニックコットンリブカップ付キャミソール商品価格：¥9,350税込商品番号kiub127オーガニックコットン100％使用のパターンメッシュ素材。今季のテーマである’60年代をイメージした、クラシックなシルエットとレトロモダンなバイカラーデザイン。カップ付きキャミソールは、背中まで裏地があり適度なホールド感。綿ベア天でくるんだストラップは、太めの設計で肩に負担がかかりにくい◎素材身生地 綿100%(オーガニックコットン100%) ストラップくるみ布 綿95% ポリウレタン5% 裏地:綿94% ポリウレタン6%サイズ詳細カップ付(取り外し可能) 着丈【M】58cm在庫から出してもらいましたので、試着もしておりませんが、神経質な方はご遠慮ください。(最後の画像は色違いとなります。着画としてご参考ください)小さく畳んで発送します。柄・デザイン···無地カラー···ベージュカップ···カップあり季節感···春、夏、秋、冬