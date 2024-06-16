美品 マックスマーラウィークエンドライン Tシャツ 紺 フレアスリーブ

♡商品番号IDe2048（140）♡フォロー割あります♡⭐️フォロー割引⭐️1000-2000円 100円引き2001-3000円 200円引き3001-4000円 300円引き4001円以上 500円引き#Y’sshop←全商品確認できます(*^^*)⚠️サイズ表記タグ切れてます。♡肩幅約56cm(肩幅と袖丈の境目がない場合身幅に合わせて測ってます)♡袖丈約17cm♡総丈約57cm♡身幅約57cm※商品に不備があった場合、こちらのミスに限り返金致します。（全て検品済み）※必ず画像と実寸のコンディションを確認してから購入ください^^※古着であり個人保管品です目につく汚れ、傷などある場合は商品説明に書かせて頂いておりますが古着である事はご理解下さい匂いや着用感、シワ、小さな汚れ等は古着だからと、思って頂けるとありがたいです。※着画掲載は不可ですm(__)m※海外製のものや、採寸表記の認識が違う場合もあるので、表記されている寸法をよくお確かめ下さい(⌒-⌒;)素材不明



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