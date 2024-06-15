【ローラアシュレイ】北欧風/刺繍ロングTシャツ

#shihoのローラアシュレイ一覧はこちら柔らかい薄手生地の刺繍ロングTシャツです。なめらかな手触りで通気性が良く、リラックスして着られます。白い刺繍糸で描かれた花模様が北欧風でかわいいです。保管期間…10年ほど(暗所にて保管)購入時の金額…6,198円素材…レーヨン60%コットン40%＊ペット、喫煙者は同居しておりません。ローラアシュレイ体型カバーリラックスウォッシャブル着痩せ・細見えレーヨン



ワンポイント刺繍ロングTシャツイエローベア ホワイト地 | Snuggling! powered by BASE



刺繍 ロングスリーブ Tシャツ ロンT クルーネック ゆったり 大きめ ...



北欧風ボタニカル刺繍のチュニック ブラウス シャツ トップス 花 草 ホワイト ナチュラル エレガント 大人可愛い 5分袖 袖コンシャス 華奢見せ 春 夏 秋 30代 40代 50代 60代 サワアラモード sawaalamode otona 大人 kawaii 可愛い 洋服 かわいい服



池田みのりさんの北欧風刺繍Ｔシャツ｜くらしと生協



刺繍 ロングスリーブ Tシャツ ロンT クルーネック ゆったり 大きめ ...



フィンランドの刺繍たち / 週末北欧部 ( hokuobu )のスタンダードT ...



インテリア雑貨／北欧風刺繍フレーム（ピンク・大） | 440design



北欧コラボロンT



レディース 大人 上品 北欧風ボタニカル刺繍のチュニック｜大人女性の ...



レディース 大人 上品 北欧風ボタニカル刺繍のチュニック｜大人女性の ...



北欧コラボTシャツ | PITECAN THROPUS



刺繍 ロングスリーブ Tシャツ ロンT クルーネック ゆったり 大きめ ...



フィンランドの刺繍たち / 週末北欧部 ( hokuobu )のスタンダードT ...



北欧風ボタニカル刺繍のチュニック ブラウス シャツ トップス 花 草 ホワイト ナチュラル エレガント 大人可愛い 5分袖 袖コンシャス 華奢見せ 春 夏 秋 30代 40代 50代 60代 サワアラモード sawaalamode otona 大人 kawaii 可愛い 洋服 かわいい服



花刺繍ロング丈太極拳Ｔシャツ - レディース 女性用 太極拳ウエア専門 ...