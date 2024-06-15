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【ローラアシュレイ】北欧風/刺繍ロングTシャツ
商品番号 V38700537134
商品名

【ローラアシュレイ】北欧風/刺繍ロングTシャツ
ブランド名 ローラアシュレイ
特別価格 税込 1,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#shihoのローラアシュレイ一覧はこちら柔らかい薄手生地の刺繍ロングTシャツです。なめらかな手触りで通気性が良く、リラックスして着られます。白い刺繍糸で描かれた花模様が北欧風でかわいいです。保管期間…10年ほど(暗所にて保管)購入時の金額…6,198円素材…レーヨン60%コットン40%＊ペット、喫煙者は同居しておりません。ローラアシュレイ体型カバーリラックスウォッシャブル着痩せ・細見えレーヨン
http://narcologia.ru/goods/composite946154.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce278255.html
http://narcologia.ru/goods/procurement586533.html

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