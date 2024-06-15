新品　prit綿麻生地5分袖プルオーバーブラウス　ネイビー

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ご覧下さりありがとうございます。prit(プリット)80/1スーピマボイルコットンリネン5分タックスリーブプルオーバーQUALITY：(madeinjapan)綿55%麻45%size：ONESIZE着丈59.5身幅59.5肩幅61袖丈21.5アームホール40袖口幅29裾幅53.5cmcolor：ネイビー¥10450薄手の肌触りのいいコットンリネン生地です。シャリ感が気持ちよく、暑い季節にぴったりな素材感です。ゆったりとしたシンプルな形で、袖のタックが可愛いです。新品未着用品です、状態に問題はございません。きるいな状態です。お色目は最後に掲載しています画像を参考にされて下さい。実物にいちばん近いかと思われます。当方の環境では上手く撮影できませんでした。