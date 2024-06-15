ヴィヴィアンウエストウッド レッドレーベル　シャツ　オーブ　刺繍

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この度はご覧頂き、ありがとうございます。▼商品説明VivienneWestwood、REDLABEL、ヴィヴィアンウエストウッド、レッドレーベル、シャツ、ブラウス、オーブ刺繍ロゴ、綿100、イタリア製、チェック柄▼サイズ 2着丈 60肩幅 36身幅 42【平置き・素人採寸なので誤差ご了承下さい】▼MEMO胸元にしっかりオーブ刺繍あり、一目でヴィヴィアンウエストウッドのものとわかります。ドット柄が可愛くて、通年着て頂けるとおもいます。▼状態着用回数少なく、美品です襟、袖汚れもありません即購入、大歓迎です。袖丈···長袖柄・ドット柄季節感···春、夏、秋、冬