パーリーゲイツ（PEARLY GATES）ノースリーブ　ゴルフウェア　ポロシャツ

ご覧いただきありがとございます！パーリーゲイツ（PEARLYGATES）ノースリーブのポロシャツになります！サイズ 1（M〜L）着丈 約62cm身幅 約45cm（画像を参照ください） タオルのようなコットン75%の涼しげな生地で、フルーツやペンギンがカラフルなとても可愛い商品となっております(^^)ゴルフウェアとしてはもちろん、普段着でもジーンズやカーゴパンツと1枚でおしゃれに着こなせると思います♪3度ほど普段着として着用したのみで、その後はホームクリーニング済みです。汚れやほつれは見当たりませんが、素人保管のためユーズドであることをご理解いただける方のみご購入をお願い致します。



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