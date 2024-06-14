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aluna セーラーシフォントップス　ホワイト
商品番号 P37225361450
商品名

aluna セーラーシフォントップス　ホワイト
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルナのセーラーシフォントップス　ホワイトです♡大人気の商品でオンラインでもすぐ売り切れでした。肩のところにボタンが3つありますが真ん中が外れてしまっています。。お裁縫得意な方如何でしょうか(^^)2つだけでも見た目はちゃんと留まって見えるので私は気にせず着用していました^^;;とってもとっても可愛いです！使用回数10回未満目立つ汚れ等はございませんが、結構着用しましたので、ある程度使用感はございます。上記の理由から格安です♡アルナaluna長屋なぎさ
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