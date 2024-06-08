お値下げ Fi.n.t カメオ刺繍 オフショル ブラウス 新品 未着用 フィント

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ご覧いただきありがとうございます。:°ஐ♡*お値下げ希望コメント不可提示の金額にてご購入くださいませ。Fi.n.tカメオ刺繍オフショルブラウスタグ付き新品未使用品素人保管という点ご理解ください。未使用品のため何か初期不良等あった場合でもこちらでは責任を負いかねます、ご了承ください。神経質に気にされる、完璧品をお求めの方はご遠慮くださいませ。照明により写真の色味は実際と異なって見える場合があります。