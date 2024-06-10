お値下げ済みです。本べっ甲　鼈甲　くし　櫛

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お手数ですが、プロフィールをご一読のうえ、ご購入下さい。鼈甲の櫛です。艶はあります。ざっと見たところ、目立つ虫食いはないようですが、見落としがあったらすみません。長期保管品のため、スレや細かな傷はあると思います。ご理解をお願い致します。検品はしておりますが、素人検品のため見落としがある場合がございます。完璧をお求めの方はご購入をお控え下さい。着物和装和装小物ヘアアクセサリー簪かんざしクシ螺鈿貝細工蒔絵がお好きな方もよろしくお願い致します。